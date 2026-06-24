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13:19, 24 июня 2026Спорт

Бывший капитан «Спартака» перешел в «Локомотив»

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия перешел в «Локомотив»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия перешел в «Локомотив». Об этом сообщает Telegram-канал «железнодорожников».

Отмечается, что Джикия подписал контракт с «Локомотивом» в статусе свободного агента. Соглашение с 32-летним защитником рассчитано на один год.

Ранее Джикия выступал за вторую команду «Локомотива», «Спартак» (Нальчик), «Амкар», московский «Спартак» и «Химки». В прошлом сезоне игрок провел 15 матчей за турецкий «Антальяспор», в которых забил два гола. В составе московского «Спартака» Джикия выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Также он провел 44 матча за национальную сборную, в которых забил два мяча.

В сезоне-2025/2026 «Локомотив» выиграл бронзовые медали. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка в 30 матчах.

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