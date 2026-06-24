Лавров назвал позорной отмену российских артистов в Европе

Глава МИД Лавров назвал позорным решение отменить гастроли российских артистов в Италии

Глава МИД России Сергей Лавров назвал позорной практику отмены выступлений российских артистов в Европе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Министр назвал показательными успешные гастроли отечественных артистов в Японии и Южной Корее.

«Наши гастроли в Японии и Корее пользуются спросом. Они ведут себя разумно, не разрывая культурные связи, как это происходит в той же Италии с позорными решениями не давать выступать и отменять уже согласованные гастроли», — сообщил Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Неаполитанский театр «Сан-Карло» исключил российского оперного певца Ильдара Абдразакова из труппы, фактически отменив выступления с его участием.

Ранее в Италии отменили выступление известного оперного певца, заслуженного артиста России и солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан».