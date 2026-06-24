Медведев прокомментировал решение подать в суд против стран Прибалтики

Медведев: Россия подаст в суд ООН жалобу на Прибалтику из-за ущемления русскоговорящих

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва задействует все возможные судебные механизмы против недружественных стран, дискриминирующих русскоговорящих людей. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал планы Москвы до конца года подать иск против стран Прибалтики за расовую дискриминацию русскоязычного населения.

«Уже заявлены досудебные претензии прибалтийским странам в связи с их дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан», — сказал он. По словам Медведева, в конце мая 2026 года досудебный этап был завершен. Он добавил, что скоро планируется подать жалобы в Международный суд ООН.

Ранее в МИД России заявили, что Москва намерена обратиться в Международный суд ООН из-за ущемления прав русских в Литве, Латвии и Эстонии. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решили обратиться в суд, после того как все попытки решить конфликт мирным путем оказались безрезультатными.