Месси ответил на вопрос об участии в чемпионате мира 2030 года

Футболист Лионель Месси заявил, что не задумывался об участии в чемпионате мира 2030 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос об участии в чемпионате мира 2030 года. Его слова приводит Sport.es.

Футболист заявил, что пока не задумывался о возможном участии в турнире, так как ЧМ-2030 кажется ему чем-то слишком далеким. По мнению форварда, он намерен играть еще какое-то время, пока сможет показывать свой максимум, оставаться в хорошей форме и помогать партнерам.

39-летний нападающий сейчас выступает за «Интер Майами». Его контракт рассчитан до 2028 года.

22 июня Месси установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира. Аргентинец сделал дубль в ворота национальной команды Австрии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира. Он побил рекорд немца Мирослава Клозе, в активе которого 16 голов.