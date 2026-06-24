Назван минимальный ежедневный объем движения для сохранения здоровья

Врач Умнов: Взрослому человеку нужно заниматься аэробикой 20–25 минут каждый день

Чтобы сохранить здоровье, взрослому человеку необходимо уделять аэробной нагрузке не менее 20–25 минут каждый день, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что даже небольшие ежедневные упражнения существенно снижают риск хронических заболеваний.

«Самая правильная формула активности звучит так — лучше мало, но каждый день. Не менее 20–25 минут аэробной нагрузки в день будет оптимально. Даже небольшие ежедневные физические нагрузки могут существенно снизить риск развития хронических заболеваний», — пояснил врач.

По его словам, если мышцы уже находятся в тонусе, можно перейти на тренировки по 40–60 минут через день. Это позволит поддерживать мышечный каркас и здоровье. Главное — не допускать застоя в организме и не проводить целые дни в неподвижности. Даже легкие прогулки на свежем воздухе по 20–30 минут несколько раз в день, по словам специалиста, улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и кости, нормализуют обменные процессы, повышают уровень энергии и снижают стресс.

Умнов предупредил, что длительное сидение вызывает компрессию межпозвоночных дисков и может привести к хроническим болям в спине. Постоянное лежание снижает мышечный тонус, ведет к атрофии мышц и увеличивает риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Для поддержания здоровья необходимо соблюдать баланс между статическими и динамическими видами деятельности, включая регулярные физические упражнения и активный образ жизни», — заключил врач.

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