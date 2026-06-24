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06:00, 24 июня 2026СпортЭксклюзив

Назван минимальный ежедневный объем движения для сохранения здоровья

Врач Умнов: Взрослому человеку нужно заниматься аэробикой 20–25 минут каждый день
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Чтобы сохранить здоровье, взрослому человеку необходимо уделять аэробной нагрузке не менее 20–25 минут каждый день, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что даже небольшие ежедневные упражнения существенно снижают риск хронических заболеваний.

«Самая правильная формула активности звучит так — лучше мало, но каждый день. Не менее 20–25 минут аэробной нагрузки в день будет оптимально. Даже небольшие ежедневные физические нагрузки могут существенно снизить риск развития хронических заболеваний», — пояснил врач.

По его словам, если мышцы уже находятся в тонусе, можно перейти на тренировки по 40–60 минут через день. Это позволит поддерживать мышечный каркас и здоровье. Главное — не допускать застоя в организме и не проводить целые дни в неподвижности. Даже легкие прогулки на свежем воздухе по 20–30 минут несколько раз в день, по словам специалиста, улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и кости, нормализуют обменные процессы, повышают уровень энергии и снижают стресс.

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Умнов предупредил, что длительное сидение вызывает компрессию межпозвоночных дисков и может привести к хроническим болям в спине. Постоянное лежание снижает мышечный тонус, ведет к атрофии мышц и увеличивает риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Для поддержания здоровья необходимо соблюдать баланс между статическими и динамическими видами деятельности, включая регулярные физические упражнения и активный образ жизни», — заключил врач.

Ранее сообщалось, что черника может оказывать положительное влияние на память, внимание и эмоциональное состояние детей. Исследователи обратили внимание на антоцианы — природные соединения, которые придают чернике характерный синий цвет. По данным научных работ, эти вещества способны снижать воспаление и окислительный стресс, поддерживать здоровье кишечной микрофлоры и влиять на работу так называемой оси «кишечник — мозг».

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