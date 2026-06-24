Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:32, 24 июня 2026Экономика

Назван срок возобновления производства газа в Катаре

Премьер Катара Аль Тани: Страна вернется к нормальному производству газа через пару недель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В настоящее время государственная нефтегазовая компания QatarEnergy готовится вернуться к нормальной работе, возвращение к оптимальному производству газа займет несколько недель. Об этом заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, его слова приводит Financial Times (FT).

Руководство энергогиганта, пояснил он, рассчитывает вернуться к докризисному объему производства сжиженного природного газа (СПГ) в скором времени. Многое будет зависеть от соблюдения США и Ираном достигнутого в начале второй половины июня меморандума о взаимопонимании.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Возвращение к нормальной работе затронет все объекты QatarEnergy, за исключением поврежденного объекта — газоперерабатывающего завода в промзоне Рас-Лаффан. После атаки Ирана компания объявила форс-мажор перед иностранными контрагентами. Для его отмены, пояснил Аль Тани, QatarEnergy «должна убедиться, что все проблемы решены и работа безопасна».

Катарская энергокомпания оказалась не единственной, которой пришлось пойти на экстренные меры из-за войны в Иране. В начале второй половины апреля стало известно о временной приостановке экспорта энергоресурсов государственной нефтяной корпорации Кувейта — Kuwait Petroleum. В компании объяснили подобное решение продолжительной блокадой Ормузского пролива, через акваторию которого до кризиса проходила значительная часть поставок топлива за рубеж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о пострадавших и масштабных разрушениях в Севастополе после атаки ВСУ

    Описано имущество Чубайса в России

    Укрепление доллара к рублю объяснили

    В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму

    Редчайшие львы сожрали двух человек за три дня

    Жена Джастина Бибера в нижнем белье снялась для рекламы

    Стала известна судьба ушедшего на СВО жестокого убийцы

    Отказавшемуся от операции на руку Диброву предрекли потерю ее подвижности навсегда

    Актер из «Слова пацана» назвал впечатливший его российский город

    Бортпроводницы раскрыли пять раздражающих их привычек пассажиров в туалете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok