Назван срок возобновления производства газа в Катаре

Премьер Катара Аль Тани: Страна вернется к нормальному производству газа через пару недель

В настоящее время государственная нефтегазовая компания QatarEnergy готовится вернуться к нормальной работе, возвращение к оптимальному производству газа займет несколько недель. Об этом заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, его слова приводит Financial Times (FT).

Руководство энергогиганта, пояснил он, рассчитывает вернуться к докризисному объему производства сжиженного природного газа (СПГ) в скором времени. Многое будет зависеть от соблюдения США и Ираном достигнутого в начале второй половины июня меморандума о взаимопонимании.

Возвращение к нормальной работе затронет все объекты QatarEnergy, за исключением поврежденного объекта — газоперерабатывающего завода в промзоне Рас-Лаффан. После атаки Ирана компания объявила форс-мажор перед иностранными контрагентами. Для его отмены, пояснил Аль Тани, QatarEnergy «должна убедиться, что все проблемы решены и работа безопасна».

Катарская энергокомпания оказалась не единственной, которой пришлось пойти на экстренные меры из-за войны в Иране. В начале второй половины апреля стало известно о временной приостановке экспорта энергоресурсов государственной нефтяной корпорации Кувейта — Kuwait Petroleum. В компании объяснили подобное решение продолжительной блокадой Ормузского пролива, через акваторию которого до кризиса проходила значительная часть поставок топлива за рубеж.