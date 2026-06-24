Названо количество желающих купить ребенку квартиру москвичей

Девелопер Винер: 84 % москвичей хотят купить ребенку квартиру к совершеннолетию

Большинство (84 процента) москвичей хотели бы по возможности обеспечить ребенка квартирой к его совершеннолетию. Об этом «Газете.Ru» рассказал совладелец и сооснователь девелоперской группы «Родина» Антон Винер.

Предоставить самостоятельное решение этого вопроса детям готовы лишь 16 процентов опрошенных.

При поиске жилья для ребенка родители в первую очередь ориентируются на локацию. Почти три четверти москвичей назвали главным фактором выбора транспортную доступность. У 64 процентов во главе угла — спокойные и безопасные районы. Более половины обращают внимание на развитую инфраструктуру для детей и молодежи, а каждый третий хочет, чтобы дом находился недалеко от университета.

Москвичи начинают присматривать подходящие новостройки для ребенка с самого его рождения, а некоторые пары задумываются о дополнительной квартире еще на этапе планирования малыша.

Почти 40 процентов москвичей считают семейную ипотеку реальной помощью в решении квартирного вопроса и готовы использовать этот механизм. При этом около половины жителей столицы отмечают, что субсидии в настоящее время незначительно упрощают покупку, а 18 процентов вообще не рассматривают этот финансовый инструмент.

По мнению экспертов, в таких условиях рынку требуются новые решения — например, длительные рассрочки от застройщиков, которые позволяли бы семьям зафиксировать цену и спокойно вносить платежи.

Родители покупают детям жилье заранее, чтобы дать детям надежный старт и избавить будущих студентов от лишних забот. Многие семьи инвестируют средства в покупку еще на этапе котлована, рассчитывая, что, пока ребенок учится в школе, дом достроится и к выпускному можно будет получить ключи.

Ранее в Госдуме был принят закон, позволяющий россиянам с двумя и более детьми претендовать на ипотечные каникулы.