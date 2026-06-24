Названы полезные при болезнях суставов продукты

Ревматолог Шоджания: Оливковое масло помогает уменьшить воспаление при артрите

Врачи-ревматологи Аманда Мойер и Кам Шоджания рассказали, какие продукты рекомендуется есть при проблемах с суставами. Их доктора назвали в беседе с HuffPost.

Мойер подчеркнула, что еда не лечит болезни суставов, но может облегчить состояние и улучшить самочувствие. По словам врача, своим пациентам она рекомендует чаще есть орехи, так как они содержат белок, клетчатку и в целом благотворно влияют на здоровье.

Еще одним полезным для суставов продуктом Шоджания назвала оливковое масло первого холодного отжима. По ее словам, в таком масле содержится вещество под названием олеокантал, которое действует аналогично ибупрофену и помогает уменьшить воспаление при артрите.

Также для поддержания здоровья суставов врачи посоветовали добавить в рацион жирную рыбу, больше клетчатки и ферментированные овощи.

Ранее онколог Владимир Ивашков назвал самые полезные варианты перекуса для диабетиков. По его словам, орехи, творог и моцарелла не вызывают резких скачков сахара.