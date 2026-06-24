Стратегические нефтяные запасы США сократились до минимума с 1983 года

Коммерческие запасы нефти в США сократились за неделю на 6,1 миллиона баррелей, составив, по данным на 19 июня, 412,1 миллиона баррелей, что на 7 процентов меньше среднего показателя за последние пять лет для данного времени года. Об этом свидетельствует статистика Минэнерго Соединенных Штатов.

В то же время стратегические нефтяные запасы страны снизились за неделю примерно на 9 миллионов баррелей, до 331,2 миллиона, что стало минимумом с 1983 года, а суммарный показатель запасов в 743,3 миллиона баррелей оказался самым скромным с осени 1984-го.

Нефть тем временем продолжает дешеветь. Стоимость барреля марки Brent опустилась до 74 долларов.

Инвестиционный банкир Евгений Коган полагает, что текущее снижение носит эмоциональный характер. Если спрос на энергоресурсы восстановится, то текущее предложение не позволит быстро компенсировать провалы последних месяцев, поэтому цены сохранятся на текущем уровне.