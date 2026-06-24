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15:00, 24 июня 2026Спорт

Олимпийского чемпиона по горнолыжному спорту поймали на хранении наркотиков

Олимпийского чемпиона по горным лыжам Миллера поймали на хранении галлюциногенных грибов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Олимпийского чемпиона по горнолыжному спорту Боде Миллера поймали на хранении наркотиков. Об этом сообщает Assosiated Press.

В начале июня Миллера задержали в штате Айдахо, США. При нем нашли пакет, в котором было 4,1 грамма галлюциногенных грибов. Его обвинили в хранении наркотиков и принадлежностей для их употребления. Спортсмен не признал вину. Он заплатил залог в пять тысяч долларов и был освобожден из-под стражи.

48-летний Миллер является олимпийским чемпионом 2010 года в суперкомбинации. Спустя четыре года на Играх в Сочи он завоевал бронзу и стал самым возрастным призером Олимпиад в горнолыжном спорте. На тот момент Миллеру было 36 лет. Всего на счету американского спортсмена одна золотая, три серебряных и две бронзовых медали Олимпийских игр.

Ранее в употреблении наркотиков обвинили бывшего футболиста сборной Англии Рахима Стерлинга. 31-летнего игрока задержали после того, как он попал в ДТП. Стерлинг, управляя автомобилем Lamborgini, врезался в отбойники. В аварии никто не пострадал.

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