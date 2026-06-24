Олимпийского чемпиона по горнолыжному спорту поймали на хранении наркотиков

Олимпийского чемпиона по горным лыжам Миллера поймали на хранении галлюциногенных грибов

Олимпийского чемпиона по горнолыжному спорту Боде Миллера поймали на хранении наркотиков. Об этом сообщает Assosiated Press.

В начале июня Миллера задержали в штате Айдахо, США. При нем нашли пакет, в котором было 4,1 грамма галлюциногенных грибов. Его обвинили в хранении наркотиков и принадлежностей для их употребления. Спортсмен не признал вину. Он заплатил залог в пять тысяч долларов и был освобожден из-под стражи.

48-летний Миллер является олимпийским чемпионом 2010 года в суперкомбинации. Спустя четыре года на Играх в Сочи он завоевал бронзу и стал самым возрастным призером Олимпиад в горнолыжном спорте. На тот момент Миллеру было 36 лет. Всего на счету американского спортсмена одна золотая, три серебряных и две бронзовых медали Олимпийских игр.

Ранее в употреблении наркотиков обвинили бывшего футболиста сборной Англии Рахима Стерлинга. 31-летнего игрока задержали после того, как он попал в ДТП. Стерлинг, управляя автомобилем Lamborgini, врезался в отбойники. В аварии никто не пострадал.

