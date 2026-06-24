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10:18, 24 июня 2026Экономика

Описано имущество Чубайса в России

«Царьград»: С Чубайсом могут быть связаны поместье в Переделкино и квартира на Якиманке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве судебные приставы возбудили новое исполнительное производство в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. С него планируют взыскать более шести миллиардов рублей по иску компании. Об этом сообщает «Царьград».

Как следует из материалов дела, сумма включает около 5,5 миллиарда рублей убытков, а также исполнительский сбор. Производство было открыто после поступления судебных документов о взыскании средств.

При этом, как утверждает «Царьград», Чубайс не полностью лишился активов в России. По данным издания, с ним могут быть связаны как минимум два объекта недвижимости: это крупное поместье в Переделкино и квартира на Большой Якиманке в Москве.

Сообщается, что формально недвижимость оформлена на других владельцев, поэтому арест таких объектов может быть затруднен. По информации издания, поместье в Переделкино несколько раз меняло собственников и сейчас под арестом не находится. Речь идет о комплексе с жилым домом площадью более 2,6 тысячи квадратных метров (чья кадастровая стоимость превышает 112 миллионов рублей), гостевым домом, домом для охраны и гаражным комплексом.

При этом планировка дома напоминает бункер: в подвале располагаются бассейн и кинотеатр, а в доме охраны есть подземный этаж.

Квартира на Большой Якиманке, по данным издания, ранее была связана с семьей бывшего руководителя «Роснано». Несмотря на регистрацию на третье лицо, там когда-то жил сын Чубайса от первого брака. После развода он оставил квартиру бывшей супруге с ребенком. Площадь квартиры всего 88 квадратных метров.

Ранее в отношении Чубайса уже возбуждали несколько исполнительных производств. Одно из них касалось ареста имущества на сумму 5,6 миллиарда рублей. Также бизнесмен остался без пенсии.

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