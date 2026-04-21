Приставы открыли еще одно производство об аресте имущества Чубайса

Приставы открыли производство об аресте имущества Чубайса на 5,5 млрд рублей

Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 миллиарда рублей в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

Документы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск компании «Роснано» к Чубайсу и другим экс-руководителям о взыскании убытков в размере порядка 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов, что превышает 5,5 миллиарда рублей по действующему курсу.

На основании бумаг 14 апреля было открыто исполнительное производство. «Предмет исполнения — наложение ареста», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Чубайс обратился с ходатайством об отмене ареста его имущества на 5,6 миллиарда рублей. Однако Арбитражный суд Москвы указал, что бывший глава «Роснано» может вывести их из страны. Дело инициировано новым руководством госкорпорации, оно намерено взыскать с Чубайса и других бывших топ-менеджеров убытки, понесенные в связи с проектом Plastic Logic (гибкие планшеты для российских школьников), запущенного в 2009 году, но не принесшего результатов.