Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:29, 21 апреля 2026

Приставы открыли еще одно производство об аресте имущества Чубайса

Марина Совина
СюжетКурс доллара:
Анатолий Чубайс. Фото: Reuters

Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 миллиарда рублей в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

Документы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск компании «Роснано» к Чубайсу и другим экс-руководителям о взыскании убытков в размере порядка 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов, что превышает 5,5 миллиарда рублей по действующему курсу.

На основании бумаг 14 апреля было открыто исполнительное производство. «Предмет исполнения — наложение ареста», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Чубайс обратился с ходатайством об отмене ареста его имущества на 5,6 миллиарда рублей. Однако Арбитражный суд Москвы указал, что бывший глава «Роснано» может вывести их из страны. Дело инициировано новым руководством госкорпорации, оно намерено взыскать с Чубайса и других бывших топ-менеджеров убытки, понесенные в связи с проектом Plastic Logic (гибкие планшеты для российских школьников), запущенного в 2009 году, но не принесшего результатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok