Россиянам на Бали дали один совет относительно алкоголя

Посол РФ в Индонезии посоветовал россиянам на Бали не пить алкоголь в сомнительных местах

Российским туристам на индонезийском острове Бали дали один совет относительно алкоголя — не стоит пить его в сомнительных местах. Такую рекомендацию соотечественникам дал посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, которого цитирует РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что Бали отличается от остальной части азиатской страны — это один из немногих регионов, где спиртное официально разрешено употреблять и производить. Тем не менее подделок на острове хватает, и «напороться» на них достаточно легко, добавил дипломат.

Толченов призвал россиян беречь себя и внимательно относиться к употребляемым напиткам. «На Бали есть нормальные напитки. Но так же, как и в России, можно столкнуться с чем-то "самодельным". Здесь уже, наверное, безопасность каждого в его собственных руках и его собственной внимательности», — пояснил он.

Ранее стало известно еще о четырех случаях отравления российских туристов на Бали вином, после употребления которого жительница Сочи впала в кому. Одна соотечественница после выпитого напитка потеряла сознание на скутере, попала в аварию и лишилась зубов.

