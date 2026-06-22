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16:32, 22 июня 2026Путешествия

Россиянка лишилась зубов после употребления вина на Бали

Четверо туристов из России пострадали от употребления вина на Бали
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darcy Perkins / Shutterstock / Fotodom

Стали известны еще четыре случая отравления российских туристов вином на Бали, после употребления которого жительница Сочи впала в кому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Одна из пострадавших путешественниц рассказала, что она выпила дешевое балийское вино и потеряла сознание во время поездки на скутере. В итоге девушка попала в аварию, лишилась шести зубов, получила перелом челюсти в трех местах, а часть ее лица оказалась парализована.

За три недели до этого другой путешественник из Москвы купил такой же напиток в магазине в центре Убуда, выпил два бокала и на следующее утро почувствовал симптомы отравления: его непрерывно рвало. Фотограф Анна и ее подруга также пострадали от дешевого спиртного: они выпили по бокалу и пожаловались на плохое самочувствие, которое длилось следующие три дня.

Как уточняет источник, в 2008 году из-за балийского вина не выжила Елена Махова, которая привезла его с курорта и распила с друзьями в городе Собинка. Другой трагичный случай произошел с россиянином Андреем в конце 2025 года — его не стало на Бали по той же причине. Уточняется, что вино выпускается местным производителем и продается на курортном острове за 100 рублей. Предполагается, что напиток может содержать метанол.

О последнем несчастном случае с балийским вином стало известно 21 июня. Жительница Сочи впала в кому после одного выпитого бокала. Через 22 дня россиянка перестала подавать признаки жизни.

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