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14:45, 24 июня 2026Моя страна

Россияне нашли на Урале платежные слитки-подделки из Новгорода

Археологи нашли в северном Прикамье поддельные платежные слитки из Новгорода
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zichrini / Shutterstock / Fotodom

Поддельные платежные слитки родом из Великого Новгорода откопали в северном Прикамье. Археологи с Урала благодаря этим предметам смогли сделать новые выводы об экономических связях среди княжеств в прошлом, пишет «Родина».

Такие слитки-подделки откопали в Красновишерском районе Пермского края. Известно, что в Средневековье их оригиналы считались очень ценными платежными средствами. Учитывались при расчетах как форма слитка, так и его вес, и качество серебра.

Подделки же лишь имитировали такие деньги в древности. Фальшивомонетчики их изготавливали из меди и олова, чтобы на слитках оставался псевдо-серебряный оттенок. «По весу они почти соответствовали подлинникам, поэтому им доверяли, а мошенники этим пользовались», — сказано в сообщении.

Ранее в Рязанском кремле была найдена необычная монета со звериной мордочкой. Ее извлекли из слоя конца XIV — начала XV веков. В княжестве тогда начиналась чеканка собственных денег. Их помечали характерной тамгой, за что в народе монеты прозвали словом «мордки».

Незадолго до этого в Нижнем Новгороде отыскали специальную форму для изготовления поддельных монет XIX века достоинством 20 копеек. Теперь специалисты предполагают, что около 150 лет назад вблизи Нижегородского кремля находилась мастерская фальшивомонетчиков.

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