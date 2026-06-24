Россияне нашли на Урале платежные слитки-подделки из Новгорода

Археологи нашли в северном Прикамье поддельные платежные слитки из Новгорода

Поддельные платежные слитки родом из Великого Новгорода откопали в северном Прикамье. Археологи с Урала благодаря этим предметам смогли сделать новые выводы об экономических связях среди княжеств в прошлом, пишет «Родина».

Такие слитки-подделки откопали в Красновишерском районе Пермского края. Известно, что в Средневековье их оригиналы считались очень ценными платежными средствами. Учитывались при расчетах как форма слитка, так и его вес, и качество серебра.

Подделки же лишь имитировали такие деньги в древности. Фальшивомонетчики их изготавливали из меди и олова, чтобы на слитках оставался псевдо-серебряный оттенок. «По весу они почти соответствовали подлинникам, поэтому им доверяли, а мошенники этим пользовались», — сказано в сообщении.

Ранее в Рязанском кремле была найдена необычная монета со звериной мордочкой. Ее извлекли из слоя конца XIV — начала XV веков. В княжестве тогда начиналась чеканка собственных денег. Их помечали характерной тамгой, за что в народе монеты прозвали словом «мордки».

Незадолго до этого в Нижнем Новгороде отыскали специальную форму для изготовления поддельных монет XIX века достоинством 20 копеек. Теперь специалисты предполагают, что около 150 лет назад вблизи Нижегородского кремля находилась мастерская фальшивомонетчиков.