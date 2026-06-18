В Рязанском кремле нашли уникальную монету со звериной мордочкой

На раскопках в Рязанском кремле нашли редкую «мордку» — монету со звериной мордочкой

В Рязанском кремле археологи нашли 600-летнюю монету с уникальным изображением в виде звериной мордочки. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Монету обнаружили в слое конца XIV — начала XV века, это период правления князя Олега Ивановича. В 1370–1380-е годы в Московском, Рязанском и Суздальско-Нижегородском княжествах началась чеканка собственных денег — дангов и пулов. В Рязанском княжестве их стали помечать характерной тамгой, напоминающей звериную мордочку или человеческую личину, из-за чего монеты получили народное прозвище «мордки». Такой знак отчетливо виден и на новой находке, которую предстоит изучить историкам.

Раскопки стартовали 15 июня. Руководят работами сотрудники отдела археологии музея-заповедника Павел Киреев и Валентина Гаврилова, а научным консультантом выступает ведущий научный сотрудник ИА РАН Владимир Завьялов. В экспедиции участвуют опытные археологи, студенты Рязанского госуниверситета и волонтеры.

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