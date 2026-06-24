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03:57, 24 июня 2026Спорт

Сборная Хорватии обыграла Панаму в матче чемпионата мира

Сборная Хорватии обыграла Панаму в матче чемпионата мира по футболу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Сборная Хорватии обыграла команду Панамы в матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Торонто и завершилась победой Хорватии с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Анте Будимир, отличившийся на 54-й минуте.

Сборная Хорватии поднялась на третье место в группе L, в активе команды три очка. Панама с нулем баллов идет на последнем, четвертом месте и уже не сможет выйти в плей-офф турнира. В следующем туре Хорватия сыграет с Ганой, а Панама — с Англией. Прежде сборные Англии и Ганы сыграли вничью в матче ЧМ-2026. Команды не забили друг другу ни одного мяча.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире.

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