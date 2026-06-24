Стала известна судьба ушедшего на СВО жестокого убийцы

Серийный убийца Фоминых погиб на СВО в штурмовом отряде

Жестоко расправившийся с тремя людьми в Курганской области Олег Фоминых, ушедший в зону специальной военной операции (СВО) в 2026 году, погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

59-летний мужчина служил в штурмовой группе отряда «Шторм-Z», которая попала под удар.

Контракт с Минобороны он заключил в январе 2026 года, когда шли слушания по его делу о серии расправ. По версии следствия, в 1983-1997 годы Фоминых жестоко лишил жизни подростка, девушку и мужчину, а также совершил еще два нападения.

Своих жертв мужчина забивал острыми предметами, после чего душил и обворовывал. Все эти годы преступления оставались нераскрытыми.

Известно, что Фоминых не раз попадал в поле зрения правоохранителей. В СИЗО он попал за причинение тяжкого вреда здоровью. Там, когда фигуранту дали ознакомиться с материалами дела, он вырвал страницы со своим признанием и съел их. В результате мужчину осудили на 9 лет и 11 месяцев, к этому мог добавиться и срок за три расправы.

Ранее основатель ЧВК признался в целой серии тяжких преступлений в отношении бойцов СВО.