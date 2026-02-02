Реклама

Силовые структуры
07:48, 2 февраля 2026Силовые структуры

Обвиняемый в серии расправ россиянин ушел на СВО

Фигурант дела о серии убийств в Кургане Олег Фоминых ушел на СВО
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Обвиняемый в расправе над тремя людьми житель Кургана Олег Фоминых заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Ura.ru.

«Подсудимый Фоминых предпочел иным способом искупить свою вину», — пояснили собеседники агентства, отметив, что мужчина уже прибыл в воинскую часть.

В пресс-службе Курганского городского суда, где рассматривалось уголовное дело, подтвердили, что производство по нему приостановлено. В суде отказались комментировать причины этого решения, ссылаясь на нормы федерального законодательства.

По версии следствия, в Кургане Фоминых совершил три расправы. Преступления произошли в 1987 и 1996 годах. Долгое время мужчине удавалось уходить от ответственности.

Ранее на СВО ушел бывший глава Красносельского района Санкт-Петербурга Олег Фадеенко.

