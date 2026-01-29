Дело попавшегося на многомиллионной взятке российского чиновника приостановили

Экс-глава Красносельского района Петербурга уйдет на СВО, его дело приостановили

В Санкт-Петербурге суд приостановил дело бывшего главы Красносельского района Олега Фадеенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Это связано с тем, что экс-чиновник заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и отправляется в зону специальной военной операции (СВО).

Под наблюдением правоохранителей Фадеенко передали взятку в размере шести миллионов рублей. Это было вознаграждение за покровительство от охранной фирмы, выигравшей тендер. Сначала компания передала деньги посреднику — знакомому Фадеенко. Но посредника задержали, и он согласился под контролем силовиков передать миллионы дальше. 20 декабря 2025 года суд избрал экс-главе района меру пресечения в виде запрета определенных действий.

