15:36, 29 января 2026

Дело попавшегося на многомиллионной взятке российского чиновника приостановили

Экс-глава Красносельского района Петербурга уйдет на СВО, его дело приостановили
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Олег Фадеенко

Олег Фадеенко. Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приостановил дело бывшего главы Красносельского района Олега Фадеенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Это связано с тем, что экс-чиновник заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и отправляется в зону специальной военной операции (СВО).

Под наблюдением правоохранителей Фадеенко передали взятку в размере шести миллионов рублей. Это было вознаграждение за покровительство от охранной фирмы, выигравшей тендер. Сначала компания передала деньги посреднику — знакомому Фадеенко. Но посредника задержали, и он согласился под контролем силовиков передать миллионы дальше. 20 декабря 2025 года суд избрал экс-главе района меру пресечения в виде запрета определенных действий.

