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16:52, 24 июня 2026Моя страна

15-летняя россиянка взяла три золота на Кубке вызова в Пекине

Уфимская гимнастка София Ильтерякова взяла три золота на Кубке вызова в Пекине
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерякова из Уфы завоевала три золотых медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. Об этом пишет агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета РФ.

15-летняя россиянка победила в личном первенстве в состязании с мячом, лентой и булавами.

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Кроме того, спортсменка взяла серебро в многоборье, уступив китайской гимнастке Ци Ван, и бронзу в упражнениях с обручем.

Ранее в июне в российском городе провели трогательный ретроматч по футболу. В преддверии 110-летия Мурманска решили возобновить прерванный войной в 1941 году матч.

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