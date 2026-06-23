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16:26, 23 июня 2026Моя страна

В российском городе провели трогательный ретро-матч по футболу

В Мурманске сыграли прерванный войной матч спустя 85 лет
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Vitleo / Shutterstock / Fotodom

В Мурманске на стадионе «Строитель» провели ретро-матч «Игра памяти 22.06.1941», посвященный футболистам, которые не смогли продолжить спортивную карьеру из-за внезапного объявления войны. Об этом пишет «Московский комсомолец. Мурманск».

Глава города Иван Лебедев заметил, что футбол всегда был популярнейшим видом спорта в Мурманске. 22 июня 1941 года застало футболистов и болельщиков в разгар матча — соревнование между командами «Рыбник Севера» и «Динамо» остановили из-за объявления о начале Великой Отечественной войны.

В преддверии 110-летия Мурманска с помощью архивов удалось восстановить личности участников обеих команд. Ретро-матч завершил игру, которая была начата еще в сороковые. Таким образом, символическая реконструкция стала данью памяти спортсменам, чьи судьбы навсегда изменила война.

Ранее футбольный матч в России прервала корова. Животное вышло прямо на поле.

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