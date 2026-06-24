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10:20, 24 июня 2026Россия

В Кремле ответили на вопрос о направлениях работы нового советника Путина

Песков: Направления работы Гаглоева на посту советника Путина пока не определены
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Направления работы бывшего главы Южной Осетии на посту советника президента России Владимира Путина пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Будут внесены корректировки и необходимые добавления, распределение обязанностей руководства и администрации, и мы выпустим соответствующий документ», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что в данный момент идет присоединение Южной Осетии к России. Однако неизвестно, будет ли это быстрый сценарий или постепенная интеграция.

О том, что Гаглоев сложил с себя полномочия президента Южной Осетии, стало известно 23 июня. Вместо него должность временно займет глава правительства Марат Камболов. Сам Гаглоев пояснил, что принял решение после встречи с Путиным, который и предложил ему должность своего советника.

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