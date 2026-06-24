Офицер запаса Матюшин: Армия России активно наступает на донецком направлении

На донецком направлении продолжаются активные боевые действия. Основные события сейчас разворачиваются в районе Славянско-Краматорской агломерации. Об этом «Царьграду» рассказал военный эксперт и офицер запаса Александр Матюшин.

«С западного фланга мы продолжаем наступать на Доброполье от ранее освобожденного Покровска и Мирнограда», — рассказал он.

По его словам, российские подразделения сохраняют наступательную инициативу на ряде участков фронта. Одним из ключевых направлений остается район Красного Лимана. Там продолжаются бои за городские кварталы и прилегающие населенные пункты.

Матюшин отметил, что наступление Вооруженных сил (ВС) России сохраняется и в районе Часова Яра. После недавнего продвижения российские силы укрепляют позиции и готовятся к дальнейшим действиям.

Отдельно эксперт прокомментировал ситуацию в Константиновке. По его словам, бои в городе продолжаются, а наиболее активные столкновения фиксируются в районах Нахаловки и Новоселовки. Он также заявил, что украинские подразделения постепенно отходят в направлении Дружковки.

Кроме того, военный эксперт обратил внимание на обстановку на дорогах региона. По его словам, наиболее напряженной она остается в районе Горловки и на прилегающих трассах. Власти и силовые структуры принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности движения.

ВС России за сутки взяли под контроль 114 зданий в Константиновке. По данным Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 30 бойцов. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл состояние окруженных в Константиновке бойцов ВСУ.