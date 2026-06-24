Звезда UFC попросил помощи из-за проблем с алкоголем

Американский боец MMA Дастин Порье попросил помощи из-за проблем с алкоголем

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье попросил помощи из-за проблем с алкоголем. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен признался, что уход из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дался ему тяжело, подчеркнув, что не считает алкоголь выходом. Звезда UFC отметил, что спиртное разрушило жизнь его отца, и он не хочет допустить того же в своей семье, которая, как он отметил, заслуживает его на 100 процентов.

21 июня Порье задержали в аэропорту Атланты (штат Джорджия) после отказа в посадке на рейс, когда он угрожал подраться с полицейским. Отмечалось, что он был пьян.

Порье объявил о завершении карьеры в июле 2025 года, проиграв соотечественнику Максу Холлоуэю единогласным решением судей в главном бою UFC 318. Он провел 40 боев в ММА. Американец одержал 30 побед, потерпел девять поражений, а один бой был признан несостоявшимся.