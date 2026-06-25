Европа продолжит создание отменной США окололунной станции ​​Gateway

Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжит создание отмененной НАСА окололунной станции Gateway. Об этом пишет European Spacefligh.
Портал отмечает, что европейская сторона «в основном рассчитывает продолжить разработку большей части запланированного оборудования Gateway, ожидая результатов исследований о том, как лучше всего перепрофилировать каждый элемент».
По словам директора по пилотируемым и роботизированным космическим полетам ЕКА Даниэля Нойшвандера, работа над жилым модулем I-Hab будет продолжаться до критического этапа проектирования перед началом полномасштабного производства. Модуль связи Lunar Link, вероятно, может быть использован в качестве специализированного элемента будущей окололунной группировки спутников связи. Касаясь модуля логистики и дозаправки Lunar View, руководитель заявил, что работы по его созданию будут «замедлены» без потери соответствующих компетенций и технологий.
В апреле портал сообщил, что европейский подрядчик — итальянская компания Thales Alenia Space — отправила головному производителю — американской корпорации Northrop Grumman — основную конструкцию модуля Habitation and Logistics Outpost (HALO) перспективной окололунной станции Gateway со следами коррозии.
В марте НАСА сообщило, что США приостановят строительство совместной с Европой окололунной станции Gateway, предпочтя сосредоточиться на создании инфраструктуры на поверхности естественного спутника Земли.