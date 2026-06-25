Популярная российская блогерша высказалась о возрасте накануне дня рождения

Блогерша Юлия Гаврилина накануне дня рождения рассказала о желании казаться сдержаннее

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, высказалась о возрасте накануне дня рождения. Ее слова публикует Telegram-канал «Звездач».

Инфлюэнсерша, которой 26 июня исполняется 24 года, заявила о желании казаться более сдержанной. Однако, по ее словам, пока получается это плохо.

«Я все время себе перед интервью говорю: "Юля, ты уже взрослая, давай попробуем посерьезнее себя вести". Но, как только включаются камеры, из меня все равно вылезает смешная девчонка. Возраст подходит, когда ты должна быть уже более женственная, спокойная, чтобы от тебя прям пахло этой нежностью. Но пока что только до», — призналась она.

В июле 2025 года Гаврилина сменила имидж. Звезда в белом облегающем топе без бретелей и цветных джинсах продемонстрировала новую стрижку с челкой.