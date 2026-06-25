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19:43, 25 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали до 8 градусов тепла

Синоптик Ильин: Температура ночью в Москве опустится до плюс 8 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вместе с дождями в Москве грядет похолодание. Своим прогнозом с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По данным метеоролога, в пятницу, 26 июня, в столице температура опустится до плюс 21 градуса, по области столбики термометров опустятся до плюс 17-22 градусов. В ночные часы в Московском регионе похолодает до 8-13 градусов тепла, и такая температура будет держаться ближайшие трое суток. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, осадки ожидаются и в субботу, 27-го числа. Однако в воскресенье в Москве и области может потеплеть до плюс 26 градусов. Ветер к тому времени стихнет с 6-11 метров в секунду до 3-8.

Погодную обстановку в мегаполисе вплоть до субботы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов характеризует как осеннюю. Однако вслед за чередой дождей в Москву придет 27-градусная жара, заверяет главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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