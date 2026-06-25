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19:51, 25 июня 2026Спорт

Назван размер грантов от МОК для российских олимпийцев

Российские олимпийцы смогут получить грант от МОК в размере 10 тысяч долларов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российские спортсмены, принимавшие участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, смогут получить грант Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает Sport24.

Размер выплат на каждого спортсмена составит 10 тысяч долларов. В МОК заявили, что все олимпийцы имеют право на получение гранта при условии, что они не нарушали антидопинговые правила, Кодекс этики МОК, условия участия или Олимпийскую хартию. После получения заявок МОК будет рассматривать их на соответствие этим критериям.

Ранее стало известно, что Олимпиаду в Италии посмотрели 2,6 миллиарда человек. В результате опроса 84 процента зрителей отметили, что им понравилась Олимпиада, в то время как на прошлых ОИ этот показатель составил 79 процентов.

На зимней Олимпиаде 2026 года в Италии выступили 13 российских спортсменов. Все они соревновались в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал Никита Филиппов — он стал серебряным призером соревнований по ски-альпинизму.

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