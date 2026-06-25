Соревнования на зимней Олимпиаде-2026 посмотрели 2,6 миллиарда человек

Стала известна аудитория зимней Олимпиады 2026 года. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Игры в Милане и Кортина-д`Ампеццо посмотрели 2,6 миллиарда человек. В результате опроса 84 процента зрителей отметили, что им понравилась Олимпиада, в то время как на прошлых ОИ этот показатель составил 79 процентов.

На зимней Олимпиаде 2026 года в Италии выступили 13 российских спортсменов. Все они соревновались в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал Никита Филиппов — он стал серебряным призером соревнований по ски-альпинизму.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о рекордной аудитории ЧМ-2026 по футболу. Он сравнил первенство планеты по популярности в Америке с Супербоулом.