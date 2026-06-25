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10:33, 25 июня 2026Россия

Более 60 человек пострадали при ракетной атаке ВСУ на Воронеж

Гусев: 68 человек пострадали при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

При ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж пострадали более 60 человек. Данные о них привел губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По его словам, по итогам поисковых работ известно о 68 пострадавших, 6 из которых не спасли. 21 человек остается в больницах. Остальные, в том числе двое несовершеннолетних, лечатся дома.

Гусев добавил, что родственники жертв удара уже начали получать компенсации. Кроме того, формируются списки россиян, получивших серьезные травмы, для выделения им выплат.

Ранее в Воронежской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ.

Украина ударила ракетами по Воронежу днем 22 июня. Повреждения получило здание одного из предприятий города, десятки машин, а также многоквартирные и частные жилые дома. Официально власти не называли примененное ВСУ вооружение, однако военкоры и военблогеры допустили, что это могли быть Storm Shadow и новые американские ракеты ERAM.

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