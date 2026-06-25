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12:37, 25 июня 2026Экономика

Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле попали на видео

В Венесуэле из-за мощного землетрясения появились трещины в домах и посыпались кирпичи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

После мощного землетрясения, которое обрушилось на Венесуэлу 25 июня, в многоэтажках Каракаса потрескались стены и начали сыпаться кирпичи. Последствия попали на видео, которое опубликовал RT.

На снятых очевидцами кадрах видно, как на пол обвалились куски штукатурки и кирпичи из стен. Вокруг видны трещины.

Ранее 25 июня в стране зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,1. За ними последовала серия афтершоков. В результате обрушились несколько зданий — в том числе восьмиэтажный отель Hotel Eduard. Жертвами землетрясения, по предварительным данным, стали 32 человека. Но, по прогнозам специалистов, количество пострадавших может вырасти до 100 тысяч человек.

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