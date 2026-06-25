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09:37, 25 июня 2026Спорт

Сборная Боснии и Герцеговины добилась исторического успеха на чемпионате мира

Сборная Боснии и Герцеговины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Blake Dahlin / Imagn Images / Reuters

Сборная Боснии и Герцеговины добилась исторического успеха на чемпионате мира, она впервые вышла в плей-офф. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Боснийцы заняли третье место в группе B с четырьмя очками в трех матчах. Они вошли в восьмерку лучших команд, занявших третьи позиции в своих группах, что дало им право отобраться в плей-офф. Это стало возможным после того, как сборная Шотландии, идущая третьей в квартете С, уступила Бразилии со счетом 0:3.

В матче заключительного туре группы В сборная Боснии и Герцеговины встретилась с командой Катара. Матч завершился победой балканской команды со счетом 3:1.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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