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13:38, 25 июня 2026Бывший СССР

В МИД назвали процент зарубежного финансирования Украины

Мирошник: Зарубежное финансирование военных действий Украины составляет более 80 процентов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ведение боевых действий Украиной финансируется более чем на 80 процентов из-за рубежа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Все военные действия этого государства финансируются более чем на 80 процентов из-за рубежа», — рассказал Мирошник, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума.

Ранее Мирошник заявил, что украинские власти сфокусировались на террористической войне. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание западной прессы и медиа от своих поражений, которые есть на поле боя.

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