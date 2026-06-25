Мирошник: Зарубежное финансирование военных действий Украины составляет более 80 процентов

Ведение боевых действий Украиной финансируется более чем на 80 процентов из-за рубежа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Все военные действия этого государства финансируются более чем на 80 процентов из-за рубежа», — рассказал Мирошник, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума.

Ранее Мирошник заявил, что украинские власти сфокусировались на террористической войне. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание западной прессы и медиа от своих поражений, которые есть на поле боя.