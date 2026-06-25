В России высказались о роли США в атаках ВСУ на Московский регион

Депутат Журавлев: США никогда не скрывали, что снабжают ВСУ разведданными

США никогда не скрывали, что снабжают ВСУ разведывательными данными, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Издания Financial Times ранее сообщало, что США могли делиться с Украиной разведданными и тем самым принять непосредственное участие в атаках Киева на российские регионы, в том числе Москву.

«Соединенные Штаты Америки никогда и не скрывали, что снабжают ВСУ разведывательной информацией. Более того, прежний глава объединенных штабов Пентагона [Марк] Милли, ничуть не стесняясь, водил журналистов в бункер, из которого американские генералы командовали всеми действиями украинской армии. Из западной прессы известно, что любая цель установок HIMARS, к примеру, согласовывалась с Вашингтоном, не говоря уже о пусках дальнобойных ракет», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что США давно увязли в этом конфликте, и не особо делали вид, будто непричастны. Поэтому и переговоры Россия пыталась вести не с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, а с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже.

«Впрочем, даже самые упрямые сторонники мирного урегулирования сейчас теряют надежду на то, что с Западом, то есть, с Соединенными Штатами, вообще можно о чем-либо договориться. Это наш геополитический враг, и обещать он может все, что угодно, в то же время деньгами и оружием по-прежнему подпитывая преступный киевский режим», — отметил Журавлев.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Украина не смогла бы осуществлять террористические атаки по российской территории без помощи Великобритании и США.

