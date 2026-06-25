Венесуэла ответила на послание Путина в связи с землетрясением

Родригес поблагодарила Путина за послание в связи с землетрясением

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила российского лидера Владимира Путина за его послание в связи с землетрясением в республике. Об этом она написала в своем канале в Telegram.

«Мы выражаем глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его послание с соболезнованиями и солидарностью в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в Венесуэле», — говорится в публикации.

Власти Венесуэлы признательны за поддержку со стороны правительства и народа России в трудных для Каракаса обстоятельствах, подчеркнула Родригес.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр пришелся на 60 километров от города Валенсия.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Венесуэле. Глава государства попросил передать слова искреннего сочувствия близким жертв стихийного бедствия, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате землетрясения.