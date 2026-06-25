Захарова назвала Зеленского «повелителем мух»

Владимир Зеленский является «повелителем мух», когда заявляет, что Киев сам определит представителя Европы на переговоры с Россией. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Повелитель европейских мух», — сказала дипломат.

«Повелитель мух» — это известный роман английского писателя Уильяма Голдинга, опубликованный им в 1954 году. Это история о группе благополучных британских мальчиков, которые после авиакатастрофы пытаются выжить на необитаемом острове и быстро теряют человеческий облик.

Ранее Зеленский заявил, что Киев сам определит, кто представит Европу на возможных переговорах с Россией. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что европейские страны намерены вести переговоры с Москвой, одновременно продолжая юридическое давление на Россию через структуры Совета Европы.