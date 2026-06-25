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Из жизни
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09:07, 25 июня 2026Из жизни

Знаменитый актер попал в больницу после укусов мошкары

Знаменитый сингапурский актер Элвин Нг попал в больницу из-за мошек
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: @elvinngchoonsiong

В Сингапуре знаменитый актер попал в больницу из-за стаи кусачих мошек. Об этом пишет Mothership.

45-летний Элвин Нг подвергся нападению насекомых в феврале на пляже. Сильный зуд в местах укусов начался у него через месяц. Нг до сих пор не может избавиться от зуда, а кремы давно перестали помогать. Врачи вынуждены регулярно делать актеру болезненные уколы стероидов в места укусов, чтобы избавить его от зуда. Нг рассказал, что раньше мошки его никогда не кусали, и он не знал о своей сильнейшей аллергии на их яд.

Врачи пока не знают, когда артист полностью поправится. После очередной серии инъекций Нг обратился к своим подписчикам в социальных сетях и призвал их обязательно пользоваться средствами от насекомых во время отдыха на пляже и на природе «Надеюсь, это поможет, и вам не придется терпеть этот ужасный зуд (до крови себя расчесывал), который я терпел месяцами», — написал актер.

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Элвин Нг родился в 1980 году, сделал успешную карьеру в модельном бизнесе, а с 2005 года начал сниматься на телевидении. За 20 лет он сыграл более 50 ролей в популярных сериалах.

Ранее сообщалось, что знаменитый гонконгский актер Ки Дин Ли обвинил своего старшего сына Огастина в растрате всех его сбережений. 79-летний артист был вынужден вернуться к съемкам, чтобы прокормиться.

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