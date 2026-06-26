Путин выразил соболезнования близким бывшего министра обороны России Иванова

Песков: Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны Иванова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны России Сергея Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», — сказал он.

Иванов занимал пост главы Минобороны России с 2001 по 2007 год. В период с 2011 по 2016 год он возглавлял администрацию президента. Затем с августа 2016-го по февраль 2026-го Иванов работал на должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

26 июня 2026 года Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. О причинах смерти информации на данный момент нет.

До этого стало известно о смерти бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимира Куроедова. Известно, что он занимал должность главнокомандующего ВМФ России с 1997 по 2005 год.