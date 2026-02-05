ТАСС: Умер бывший главнокомандующий ВМФ России Куроедов

Умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимир Куроедов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Владимир Иванович скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни», — говорится в публикации.

Куроедов занимал должность главнокомандующего ВМФ России с 1997 по 2005 год. В 2000 году ему присвоили звание адмирала флота.

Ранее стало известно, что адмирал флота Владимир Чернавин, который был последним главнокомандующим ВМФ СССР, умер в возрасте 94 лет. Известно, что он скончался в военном госпитале, где находился из-за болезни.