Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:48, 5 февраля 2026Россия

Умер бывший главнокомандующий ВМФ России

ТАСС: Умер бывший главнокомандующий ВМФ России Куроедов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимир Куроедов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Владимир Иванович скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни», — говорится в публикации.

Куроедов занимал должность главнокомандующего ВМФ России с 1997 по 2005 год. В 2000 году ему присвоили звание адмирала флота.

Ранее стало известно, что адмирал флота Владимир Чернавин, который был последним главнокомандующим ВМФ СССР, умер в возрасте 94 лет. Известно, что он скончался в военном госпитале, где находился из-за болезни.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на требование признания Донбасса российским

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Мужчина расправился с женой в День святого Валентина

    Отношения женщин с мужчинами помладше стали трендом

    Трамп назвал виновных во вмешательстве в американские выборы

    Глыба льда рухнула на голову россиянке

    Россиянин оказался юридически умершим из-за ошибки незнакомца

    В украинском бронеавтомобиле угадали африканский «Мбомбе»

    Один город России стал абсолютным фаворитом у путешественников в День святого Валентина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok