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11:17, 26 июня 2026Наука и техника

Раскрыт неочевидный фактор снижения прочности костей

Nutrients: Высокие дозы кофеина усиливают потерю костной массы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DenisMArt / Shutterstock / Fotodom

Кофеин может по-разному влиять на здоровье костей в зависимости от дозы. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Силезии, чья работа опубликована в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали 53 экспериментальных исследования о влиянии кофеина на костную ткань. В работу вошли опыты на животных и исследования клеток, связанных с формированием и разрушением костей. Ученые выяснили, что эффект кофеина оказался не однозначно вредным или полезным, а дозозависимым.

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Низкие и умеренные дозы обычно не вредили костям, а в некоторых условиях даже показывали потенциально защитный эффект. Например, в моделях дефицита эстрогенов, который связан с повышенным риском остеопороза после менопаузы, умеренное потребление кофеина иногда улучшало минерализацию и прочность костей.

При высоких дозах кофеин связывали с нарушением развития костной ткани, снижением минерализации, усилением потери костной массы и ухудшением заживления костей. В клеточных экспериментах высокие концентрации также снижали жизнеспособность клеток и мешали процессам формирования костной ткани.

Авторы подчеркивают, что умеренное потребление кофеина безопасно для костей у здоровых взрослых. Однако чрезмерное и длительное употребление может быть неблагоприятным, особенно при других факторах риска остеопороза.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск развития рака молочной железы.

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