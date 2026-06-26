Врач предупредила о синдроме мертвых ягодиц из-за сидячей работы

Эндокринолог Павлова: Сидячая работа может привести к синдрому мертвых ягодиц

Сидячая работа может привести к синдрому мертвых ягодиц даже при регулярных занятиях спортом. Об этом предупредила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, синдромом мертвых ягодиц, или ягодичной амнезии, называют состояние, когда у мышц снижается активность. Это происходит, если день за днем сидеть по несколько часов без движения. «Когда мы часами сидим за компьютером, ягодичные мышцы почти не работают. Со временем мозг просто перестает их задействовать», — пояснила врач.

Эндокринолог отметила, что полностью компенсировать этот эффект не могут даже регулярные вечерние тренировки. Поэтому, чтобы сохранить силу и активность самых больших мышц на теле, она посоветовала вставать в течение рабочего дня, делать разминку, ходить во время телефонных разговоров и использовать лестницы вместо лифта.

Ранее врач общей практики Амир Хан рассказал, что у людей с развитыми ягодичными мышцами меньше риск сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, это связано с тем, что мышцы помогают контролировать уровень сахара в крови и поддерживать сердце.