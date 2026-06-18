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Забота о себе
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09:32, 18 июня 2026Забота о себе

Врач назвал способ оценить продолжительность жизнь по объему бедер

Врач Хан: Объем бедер может указывать на продолжительность жизни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yuliya Yesina / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Амир Хан заявил, что вероятную продолжительность жизни можно оценить по объему бедер. Способ сделать это он назвал изданию Daily Mirror.

По словам врача, крупное исследование, продолжавшееся десять лет, показало, что у людей с небольшим объемом бедер риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти был выше. По его словам, такие результаты были связаны не с количеством жира на бедрах, а с мышечной массой.

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Хан объяснил, что мышцы помогают контролировать уровень сахара в крови, поддерживать работу сердца, укреплять кости и сохранять подвижность в пожилом возрасте. «Один из самых надежных предикторов здорового старения — не то, сколько веса вы потеряли, а то, сколько мышц сумели сохранить до старости», — резюмировал врач.

Ранее люди, которые работают в сфере медицины, рассказали, что их пугает в отношении пациентов к здоровью. Многие обеспокоены тем, что пациенты сами назначают себе лекарства и слишком мало двигаются.

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