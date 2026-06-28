Патрушев высказался о безвозмездных поставках зерна в Африку

Патрушев: Россия готова поставлять зерно в Африку на безвозмездной основе

Африка может получать российское зерно на безвозмездной основе. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС.

По его словам, в этом вопросе все зависит от того, как поступит президент. Если будет принято соответствующее решение, то правительство намерено его выполнить.

В 2024 году шесть африканских стран получили российскую пшеницу на безвозмездной основе. Общий объем гуманитарной помощи составил 200 тысяч тонн зерна. Первое судно вышло 7 ноября 2023 года, а последнее пришло в Сомали в конце января. В Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрею отправили по 25 тысяч тонн зерна, а в Сомали и Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) по 50 тысяч тонн.

По словам министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, отечественная пшеница занимает 20 процентов мирового рынка, и большая часть этого объема поступает в страны Африки и Ближнего Востока.