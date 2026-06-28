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16:38, 28 июня 2026Россия

Путин назвал очевидный фундамент российского общества

Путин: Российское общество объединено на фундаменте традиционных ценностей
Кирилл Луцюк

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Для всех государственно мыслящих политиков очевидно, что прочный мировоззренческий фундамент, объединяющий российское общество, — это традиционные ценности. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА Новости.

По словам главы государства, такое единство можно построить на свободе с опорой на свои обычаи, историю и культуру.

По словам директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова, в 2025 году более 1,1 тысячи иностранцев получили визы в Россию как разделяющие традиционные ценности. Наибольшее число этих документов получили граждане Германии (168), Франции (140) и США (105). Кроме того, в список попали итальянцы (100), эстонцы (63), латвийцы (60), канадцы (54), литовцы (46) и австралийцы (43).

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что традиционные ценности основываются на корнях, на прошлом, но они про будущее, и они должны развиваться.

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