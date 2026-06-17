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10:47, 17 июня 2026Путешествия

Раскрыто число получивших «визу традиционных ценностей» в Россию иностранцев

Более 1,1 тысячи иностранцев получили визы в РФ как разделяющие традиционные ценности
Алина Черненко

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В 2025 году более 1,1 тысячи иностранцев получили визы в Россию как разделяющие традиционные ценности. Их число раскрыл в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Собеседник агентства уточнил, что наибольшее число виз было выдано гражданам Германии (168), Франции (140) и США (105). Кроме того, в список попали итальянцы (100), эстонцы (63), латвийцы (60), канадцы (54), литовцы (46) и австралийцы (43).

Документы оформляли российские дипломатические представительства и консульские учреждения в соответствии с указом президента России «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Ранее президент России Владимир Путин пообещал содействие властей в вопросе переезда в Россию иностранцев, которые разделяют традиционные ценности. С апреля 2026 года такие люди смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию.

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