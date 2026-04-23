В Кремле порассуждали о прошлом и будущем традиционных ценностей

Песков: Традиционные ценности основываются на прошлом, но они про будущее

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», порассуждал о традиционных ценностях, отметив, что они должны развиваться, несмотря на то что основываются на прошлом. Его слова приводит ТАСС.

«Традиционные ценности основываются на корнях, на прошлом, но они про будущее, и они должны развиваться», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента призвал объединяться вокруг традиционных ценностей и думать над их развитием.

«Врозь мы очень слабы и очень уязвимы. А когда мы вместе, мы можем позволить себе многое, практически все», — заключил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал содействие властей в вопросе переезда иностранцев в Россию, которые разделяют традиционные ценности.

