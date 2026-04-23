12:47, 23 апреля 2026Россия

В Кремле порассуждали о прошлом и будущем традиционных ценностей

Песков: Традиционные ценности основываются на прошлом, но они про будущее
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», порассуждал о традиционных ценностях, отметив, что они должны развиваться, несмотря на то что основываются на прошлом. Его слова приводит ТАСС.

«Традиционные ценности основываются на корнях, на прошлом, но они про будущее, и они должны развиваться», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента призвал объединяться вокруг традиционных ценностей и думать над их развитием.

«Врозь мы очень слабы и очень уязвимы. А когда мы вместе, мы можем позволить себе многое, практически все», — заключил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал содействие властей в вопросе переезда иностранцев в Россию, которые разделяют традиционные ценности.

    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Российский «Филин-И» выявит БПЛА на нестандартных частотах

    Двое россиян избежали тюрьмы за контрабанду двигателей двойного назначения

    Семенович призвала женщин не мешать общению ребенка с отцом

    Стали известны неприятные детали увольнения министра ВМС США

    В России запустили завод по выпуску автомобильных двигателей

    Названа вызывающая у россиян недовольство проблема в системе ЖКХ

    Названы самые распространенные болезни россиян в отпуске

    Главнокомандующий ВСУ обратился к королю Великобритании

    Десятилетий мальчик пять раз попал в Книгу рекордов России

    Все новости
