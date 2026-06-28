Путин высказался об ответных ударах России вглубь Украины

Путин заявил о серьезном ущербе от мощных ответных ударов России вглубь Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал ответные удары Москвы вглубь Украины. Об этом он высказался в интервью репортеру Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) наносят мощные ответные удары.

«Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят действительно к серьезным последствиям», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что страны Запада пока не решаются бить по России со своей территории. По его словам, они понимают или должны понимать, что за их действиями последует ответный удар.

