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22:28, 28 июня 2026Россия

Путин высказался об ответных ударах России вглубь Украины

Путин заявил о серьезном ущербе от мощных ответных ударов России вглубь Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал ответные удары Москвы вглубь Украины. Об этом он высказался в интервью репортеру Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) наносят мощные ответные удары.

«Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят действительно к серьезным последствиям», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что страны Запада пока не решаются бить по России со своей территории. По его словам, они понимают или должны понимать, что за их действиями последует ответный удар.

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