Россиян предупредили о содержащих сахар неочевидных продуктах

Врач Станкевич: Человек часто получает сахар из продуктов, которые кажутся полезными

Человек часто получает сахар не из очевидных сладостей, а из продуктов, которые кажутся полезными или нейтральными, рассказала кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. В разговоре с «Лентой.ру» врач перечислила скрывающие угрозу продукты.

«Это могут быть сладкие напитки, йогурты, готовые завтраки, фитнес-батончики, сухофрукты, продукты "без сахара" или "на фруктозе". В международных рекомендациях обычно говорят о свободных сахарах. К ним относят сахар, добавленный производителем или самим человеком, а также сахара из меда, сиропов, фруктовых соков и концентратов. Для большинства взрослых их желательно держать ниже 10 процентов суточной калорийности. При рационе около 2000 килокалорий — это примерно до 50 грамм в день. Более строгий ориентир — около 5 процентов или 25 граммов в день», — поделилась Станкевич.

Единой нормы «для мужчин» и «для женщин» в граммах на все случаи жизни нет. У мужчин из-за большей массы тела и расхода энергии цифра иногда может быть выше, но принцип расчета остается тем же: учитывают суточную калорийность, возраст, вес, физическую активность, наличие лишнего веса, преддиабета, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других факторов риска Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

По словам врача, особенно часто людей «подводят» продукты с репутацией полезных.

«Фрукты содержат клетчатку, витамины и микроэлементы, но у некоторых из них много быстрых углеводов: например, в бананах много крахмала, а в сладком винограде — сахаров. Это не делает фрукты вредными, но мера нужна. Если человек заменяет нормальную еду постоянными фруктовыми перекусами, сахарная нагрузка может оказаться выше, чем он рассчитывает», — предупредила она.

Соки и смузи еще коварнее, добавила Станкевич. Стакан сока часто воспринимается как легкий и здоровый продукт, хотя, по сути, это концентрат сахара без клетчатки цельного фрукта, рассказала эксперт. Она объяснила, что в ответ на такой прием повышается уровень глюкозы, затем инсулина, а через короткое время снова может появиться голод.

«Фруктозу тоже не стоит считать безопасной альтернативой обычному сахару. Продукты на фруктозе нельзя воспринимать как "разрешенные сладости": она нагружает обмен веществ, особенно если человек получает ее из сладких продуктов, напитков и десертов, а не из умеренного количества цельных фруктов. Сахарозаменители тоже не дают права есть сладкое без ограничений: они могут снижать калорийность конкретного продукта, но поддерживать привычку к чрезмерно сладкому вкусу», — сообщила врач.

По самочувствию избыток сахара распознать трудно. Возможны тяга к сладкому, сонливость после еды, быстрый голод, колебания настроения, набор веса, ухудшение кожи и усталость даже при достаточном питании. Более тревожные признаки — постоянная жажда, частое мочеиспускание, резкое снижение или набор веса, сухость во рту, плохое заживление ран, повторяющиеся инфекции Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

Станкевич заметила, что делать из сахара абсолютное зло не нужно — здоровому человеку можно иногда есть сладкое, если рацион сбалансирован, масса тела стабильна, лабораторные показатели в норме и нет заболеваний, при которых ограничения должны быть строже.

«Но считать сахар безобидной мелочью тоже нельзя: его избыток чаще складывается не из одной ложки в чае, а из напитков, перекусов, "полезных" батончиков, соков, готовых завтраков и привычки постоянно что-то подъедать», — заключила врач.

Ранее доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что сидячая работа может привести к синдрому мертвых ягодиц даже при регулярных занятиях спортом. Она объяснила, что это состояние, когда у мышц снижается активность.

Это происходит, если день за днем сидеть по несколько часов без движения. «Когда мы часами сидим за компьютером, ягодичные мышцы почти не работают. Со временем мозг просто перестает их задействовать», — пояснила врач.