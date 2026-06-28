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19:33, 28 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на письмо против российских гимнастов

Депутат Журова: Европа будет всегда негативно относиться к российским спортсменам
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Европейские федерации всегда будут так себя вести по отношению к российским спортсменам, и это будет касаться многих видов спорта, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики Германии инициировала обращение в European Gymnastics с предложением лишить Россию и Белоруссию права выступать с национальными флагами и гимнами. Они хотят сохранить для спортсменов возможность участия только в нейтральном статусе.

«Раз у них это получилось в Румынии, надо сделать дальше. И Европа так будет себя вести всегда. И заметьте, что те федерации, где европейское лобби внутри своих спортивных федераций велико, наших даже в нейтральном статусе не выпускают, например, в биатлоне. Как только это разбавляется другими странами, то есть Африка, Южная Америка, плюс азиатскими странами, все совсем немножко по-другому выглядит. А европейцы вот так вот будут вести себя», — прокомментировала Журова.

Депутат добавила, что других решений от Европы пока ожидать точно не стоит, если только дело не касается чемпионатов мира.

Ранее European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. В организации подчеркнули, что будут следовать решению Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая приняла аналогичное решение 18 мая.

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